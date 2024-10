Miles de manifestantes propalestinos protestan en todo el mundo previo a aniversario de ataque

Varias personas asisten a una protesta propalestina en Roma, el sábado 5 de octubre de 2024, previo al primer aniversario del atentado de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas protestan en apoyo a los palestinos en Berlín, Alemania, el sábado 5 de octubre de 2024, previo al primer aniversario del atentado de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. (Joerg Carstensen/dpa via AP) (c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Agentes de la policía italiana y manifestantes se enfrentan durante una marcha propalestina en Roma, el sábado 5 de octubre de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes propalestinos protestan en Quito, Ecuador, el sábado 5 de octubre de 2024, previo al primer aniversario del atentado de Hamás en Israel el 7 de octubre. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Activistas propalestinos protestan en Santiago, Chile, el sábado 5 de octubre de 2024, previo al primer aniversario del atentado de Hamás en Israel el 7 de octubre. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved