Miles de manifestantes desafían en Argentina el ajuste de Milei en protestas sin mayor violencia

Manifestantes marchan contra las medidas de ajuste económico en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 20 de diciembre de 2023. Días después de asumir el cargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un drástico plan de reducción del gasto y de ajustes que fue rechazado por organizaciones sociales y sindicales. Además, advirtió que se castigarán los cortes de vías en las manifestaciones. (AP Foto/Mario De Fina) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes marchan contra las medidas de austeridad frente a policías en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 20 de diciembre de 2023. Organizaciones sociales convocaron a los argentinos a protestar el miércoles contra el drástico plan de ajustes, pese a que el presidente argentino, Javier Milei, advirtió que se castigarán los cortes de vías en las manifestaciones. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La policía custodia la estación de tren de Constitución en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 20 de diciembre de 2023. Días después de asumir el cargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un drástico plan de reducción del gasto y de ajustes que fue rechazado por organizaciones sociales y sindicales. Además, advirtió que se castigarán los cortes de vías en las manifestaciones. (AP Foto/rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved