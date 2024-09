Miles exigen justicia a 10 años de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México

Estudiantes encapuchados protestan por los 10 años de la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, frente al Ministerio de Interior en Ciudad de México, el lunes 23 de septiembre de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestan frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, el lunes 23 de septiembre de 2024. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exoneró a los militares del crimen a los normalista el miércoles 25 de septiembre de 2024 e insistió en que las acusaciones que vinculan al Ejército con el caso obedecen a "intereses políticos", tanto del país "como del extranjero", ajenos a la investigación. (AP Photo/Felix Marquez)

Estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos protestan por los 10 años de la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, frente al Ministerio de Interior en Ciudad de México, el lunes 23 de septiembre de 2024. (AP Foto/Félix Márquez)