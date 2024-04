Milei rinde tributo a veteranos y caídos en Guerra de las Malvinas en 42do aniversario en Argentina

El presidente argentino Javier Milei, izquierda, y su vicepresidenta Victoria Villarruel asisten a la ceremonia oficial que conmemora el 42º aniversario de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido en un monumento a los caídos en Buenos Aires, Argentina, el martes 2 de abril de 2024. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved