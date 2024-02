Milei recibe a la número dos del FMI para revisar la economía argentina y evaluar posible acuerdo

Personas hacen fila en espera de alimentos en un comedor social a las afueras de Buenos Aires, el miércoles 21 de febrero de 2024. Los niveles de pobreza se dispararon en enero a su registro más alto en 20 años, según un informe privado de la Universidad Católica Argentina. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.