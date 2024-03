Milei critica el rechazo parcial del Senado a su decreto y sigue dispuesto a concretar las reformas

El presidente Javier Milei se dirige a los legisladores en la sesión de apertura legislativa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 1 de marzo de 2024. El mandatario rechazó el viernes 15 de marzo que el Senado desechara parcialmente su megareforma para desregular la economía y dijo que planteará batalla en el trámite ante la Cámara de Diputados. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved