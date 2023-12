Mikhail Krasnov, el profesor ruso que se convirtió en alcalde de una ciudad en Colombia

El alcalde electo Mikhail Krasnov saluda a un partidario mientras camina por la Plaza Bolívar en Tunja, Colombia, el lunes 11 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer sostiene una tarjeta de campaña que promueve al candidato a alcalde Mikhail Krasnov, en Tunja, Colombia, el lunes 11 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El alcalde electo Mikhail Krasnov, a la derecha, posa para una fotografía en Tunja, Colombia, el lunes 11 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El alcalde electo Mikhail Krasnov habla durante una entrevista en Tunja, Colombia, el lunes 11 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El alcalde electo Mikhail Krasnov conversa con un residente en Tunja, Colombia, el lunes 11 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved