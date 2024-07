Migrantes hacen una pausa en la Amazonía ahora que llegar a Estados Unidos es más complicado

Migrantes venezolanos desayunan en un albergue en Assis, Brasil, el 20 de junio de 2024. Migrantes, policías, funcionarios y analistas afirman que la decisión de Joe Biden de suspender temporalmente el asilo ha generado una actitud de espera entre los migrantes que están en Brasil y han paralizado sus planes de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes venezolanos llegan a Assis, Brasil, el 20 de junio de 2024, tras cruzar la frontera desde Perú. Migrantes, policías, funcionarios y analistas afirman que la decisión de Joe Biden de suspender temporalmente el asilo ha generado una actitud de espera entre los migrantes que están en Brasil y han paralizado sus planes de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La venezolana Johany "Flaca" Rodríguez carga con su perro Kiko en brazos en un refugio para migrantes en Assis, Brasil, el 20 de junio de 2024. Rodríguez ha estado alargando su estancia en el albergue porque le han contado lo complicado que es ahora llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Natalia Contreras, una migrante venezolana, atiende a sus hijos mientras se preparan para desayunar en Rio Branco, Brasil, el 22 de junio de 2024. Migrantes, policías, funcionarios y analistas afirman que la decisión de Joe Biden de suspender temporalmente el asilo ha generado una actitud de espera entre los migrantes que están en Brasil y han paralizado sus planes de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miguel Hidalgo, un migrante cubano, toma un vaso de leche para desayunar en un albergue en Rio Branco, Brasil, El 22 de junio de 2024. Hidalgo, quien trató de entrar en Estados Unidos hace años, dice que “Me gusta Brasil. Llevo poco tiempo aquí, pero la gente no tiene prejuicios contra mi, la gente es encantadora". (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Niños venezolanos juegan con un arma de juguete, elaborada con un tubo y cuerda, en un albergue para migrantes en Assis, Brasil, el 20 de junio de 2024. La ciudad tiene poco que ofrecer a los migrantes salvo un refugio de madera y un gimnasio escolar donde pueden dormir 15 hombres. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El migrante venezolano Samuel Rodríguez, en los terrenos de un albergue en Assis, Brasil, el 20 de junio de 2024. Migrantes, policías, funcionarios y analistas afirman que la decisión de Joe Biden de suspender temporalmente el asilo ha generado una actitud de espera entre los migrantes que están en Brasil y han paralizado sus planes de llegar a Estados Unidos. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes venezolanos charlan sentados en un círculo en un albergue en Rio Branco, en el estado de Arce, Brasil, el 22 de junio de 2024. El estado más occidental de Brasil es un enclave remoto en el medio de la selva. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los venezolanos Alexandra Villarreal (izquierda) y Alexander Martínez, sostienen a su hija Alexandra en brazos en los terrenos de un albergue para migrantes en Assis, Brasil, el 20 de junio de 2024. Martínez dijo que se quedará el tiempo que sea necesario para conseguir más dinero y, quizás en un año, marcharse a Houston, donde tiene familia. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved