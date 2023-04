Migrantes aguardan con ansia en la frontera entre Chile-Perú

Migrantes son escoltados por la policía peruana para regresar a la frontera con Chile, en Tacna, Perú, el viernes 28 de abril de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una familia migrante espera en la frontera con Chile, en Tacna, Perú, sin poder cruzar, la madrugada del viernes 28 de abril de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)

Un migrante espera en el frío en la frontera, sin poder cruzar de Chile a Perú, en Tacna, Perú, el viernes 28 de abril de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)

Un migrante venezolano y un niño son detenidos por la policía en Tacna, Perú, el viernes 28 de abril de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)