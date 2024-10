Mientras Hezbollah e Israel combaten en la frontera, el Ejército libanés mira desde los márgenes

ARCHIVO - Un soldado del Ejército libanés se sienta tras su arma en un vehículo blindado de transporte de tropas en el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí en un suburbio sureño de Beirut, el lunes 23 de septiembre de 2024. (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved