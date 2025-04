Mientras el Vaticano se prepara para el cónclave, el estatus de un influyente cardenal italiano pesa

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El lunes, los cardenales que ingresaban a las discusiones previas al cónclave fueron inundados con preguntas de periodistas sobre si Becciu sería permitido en la Capilla Sixtina o no. No se tomó ninguna decisión.

Nunca ha habido claridad sobre a qué exactamente renunció Becciu o cómo: la declaración de una línea emitida por la oficina de prensa del Vaticano el 24 de septiembre de 2020 decía simplemente que Francisco había aceptado la renuncia de Becciu como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos “y sus derechos conectados al cardenalato”. No hay indicios de que haya sido sancionado canónicamente.

Después de que obligó a Becciu a renunciar, Francisco lo visitó en ocasiones y le permitió participar en la vida del Vaticano. Pero el papa también cambió la ley vaticana para permitir que el tribunal penal de la ciudad Estado lo procesara.

El diario italiano Domani informó la semana pasada que durante las discusiones previas al cónclave, a Becciu le presentaron dos cartas firmadas por Francisco antes de morir indicando que no debería participar en el cónclave. Pero no estaba claro qué peso tienen esas cartas o si el Colegio Cardenalicio puede anular los deseos de Francisco.

El asunto no es menor, ya que la participación o falta de participación de Becciu podría invalidar la elección.

Preguntado nuevamente el lunes si Becciu participaría en el cónclave, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se mostró evasivo. Dijo que se discutió el tema pero que no hubo “resolución”.

Mientras tanto, las preguntas siguen en torno a la integridad del juicio que condenó a Becciu y a otros ocho. Durante el proceso, el tribunal escuchó que Francisco intervino en varias ocasiones en nombre de los fiscales y que el testigo principal de la acusación contra Becciu fue instruido y manipulado por personas externas.

La apelación está programada para comenzar en septiembre.

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

