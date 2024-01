México: López Obrador descarta indultar a asesino de candidato presidencial

ARCHIVO - Mario Aburto Martínez, sospechoso del asesinato del candidato mexicano Luis Donaldo Colosio, es presentado ante los medios en la prisión federal de Almoloya de Juárez cerca de Toluca, al oeste de Ciudad de México, el 25 de marzo de 1994. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó el martes 30 de enero de 2024 que vaya a conceder el indulto a Aburto, quien lleva casi 30 años en prisión, solicitado por el hijo del candidato presidencial asesinado Luis Donaldo Colosio. (AP Foto/José Luis Magaña, Archivo) Copyright 1994 The Associated Press. All rights reserved