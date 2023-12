México: fiscalía baja a 11 jóvenes muertos por ataque de grupo al que se impidió entrar a fiesta

Familiares y amigos de David Hernández cargan su ataúd durante la comitiva fúnebre en Salvatierra, en el estado de Guanajuato, México, el martes 19 de diciembre de 2023. Sobrevivientes de la masacre en el centro de México dijeron a los investigadores que un grupo de personas aparecieron en una fiesta navideña y trataron de sumarse a la celebración. Al ser rechazados se fueron pero luego volvieron con otro grupo que portaba armas y dispararon a los jóvenes, dejando 11 muertos y 14 heridos. (AP Foto/Mario Armas) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved