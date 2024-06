México desmantela campamento de más de 400 migrantes en el centro de la capital

Archivo - Migrantes haitianos acampan en la plaza Giordano Bruno en el vecindario de Juárez en Ciudad de México el 18 de mayo de 2023. El Instituto Nacional de Migración informó el jueves 6 de junio de 2024 del desmantelamiento de un campamento en el que había más de 400 migrantes de distintas nacionalidades, ubicado en un barrio centro de Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved