Mensajes de error y largas filas en internet para comprar boletos para el regreso de Oasis

Liam Gallagher (izquierda) actúa en el festival Reading Music Festival, en Inglaterra, el 29 de agosto de 2021, y Noel Gallagher (derecha) durante un concierto en el Festival Glastonbury en Worthy Farm, Somerset, Inglaterra, el 25 de junio de 2022. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.