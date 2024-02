Mediadores y otros advierten sobre desastre en Gaza si Israel lanza ofensiva terrestre en Rafah

Palestinos observan la destrucción causada por un ataque aéreo israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 9 de febrero de 2024. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un palestino busca entre las pertenencias tras un ataque israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 10 de febrero de 2024. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos lloran a sus familiares muertos en un bombardeo israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 10 de febrero de 2024. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.