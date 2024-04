Masivo adiós a los tres carabineros asesinados en Chile

Policías reunidos ante la llegada de los restos del carabinero asesinado Misael Vidal fuera de una estación de bomberos, durante su funeral en Curanilahue, Chile, el martes 30 de abril de 2024. Hombres armados emboscaron y mataron a tres miembros de Carabineros en el sur de Chile antes de prender fuego a su vehículo, según las autoridades. (AP Foto/Amilix Fornerod) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un vehículo fúnebre traslada los restos del carabinero asesinado Misael Vidal hasta una estación de bomberos, durante su funeral en Curanilahue, Chile, el martes 30 de abril de 2024. Hombres armados emboscaron y mataron a tres miembros de Carabineros en el sur de Chile antes de prender fuego a su vehículo, según las autoridades. (AP Foto/Amilix Fornerod) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se limpia las lágrimas durante el cortejo fúnebre por el carabinero asesinado Misael Vidal cuyos restos fueron trasladados a la estación de bomberos de Curanilahue, Chile, el martes 30 de abril de 2024. Hombres armados emboscaron y mataron el sábado a tres miembros de Carabineros en el sur de Chile antes de prender fuego a su vehículo, según las autoridades. (AP Foto/Amilix Fornerod) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved