Más de 1.300 personas murieron este año en el peregrinaje islámico del haj

Peregrinos musulmanes usan sombrillas para protegerse del sol para arrojar piedras contra varias columnas en la lapidación simbólica del diablo, el último rito del haj anual, en Mina, cerca de la ciudad sagrada de La Meca, Arabia Saudí, el martes 18 de junio de 2024. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved