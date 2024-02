Martinelli, expresidente condenado por lavado que aspira desde el asilo a gobernar Panamá de nuevo

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El expresidente panameño Ricardo Martinelli saluda a sus simpatizantes durante un mitin de campaña, el sábado 3 de febrero de 2024, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Agustín Herrera) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“El no ha declinado ni ha renunciado a su candidatura política. Ricardo sigue corriendo a la presidencia de la República, gústele a quien no le guste”, respondió Ronier Ortiz, abogado del expresidente, a The Associated Press al consultarle sobre su pretensión. Luchará por no ser inhabilitado electoralmente.