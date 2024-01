Manifestantes piden a Macron que no promulgue dura ley francesa para regular la inmigración

Manifestantes opuestos a un polémico proyecto de ley francés sobre migración protestan el domingo 21 de enero de 2024 en la Plaza Trocadero, cercana a la Torre Eiffel, en Paris. Los letreros dicen: "Libertad, igualdad, fraternidad" y "¡No a la ley de asilo e inmigración!" (AP Foto/Thomas Padilla) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.