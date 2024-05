Manifestantes contra guerra en Gaza y detractores se enfrentan en campus universitarios de EEUU

Policías de Nueva York utilizan un vehículo táctico para llegar a un piso superior del edificio Hamilton en el campus de la Universidad de Columbia, el martes 30 de abril de 2024 en Nueva York, Estados Unidos. Cientos de policías entraron en el recinto el martes para poner fin a la ocupación del edificio por parte de manifestantes propalestinos y desalojar un campamento de protesta.(AP Foto/Craig Ruttle) Copyright The Associated Press 2024

Manifestantes muestran pancartas y ondean banderas en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles después de enfrentamientos nocturnos entre grupos propalestinos y proisraelíes, el miércoles 1 de mayo de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes se enfrentan en un campamento propalestino en la UCLA la madrugada del miércoles 1 de mayo de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes caminan frente al Campamento de Solidaridad con Gaza en la Universidad de Pensilvania, el miércoles 1 de mayo de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.