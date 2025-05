Manifestantes anticorrupción se enfrentan con policía antidisturbios en Serbia

Una calcomanía con la frase "Tienes sangre en las manos" se encuentra pegada en un señalamiento vial al momento en que estudiantes universitarios realizan una marcha silenciosa en honor a las 16 personas que murieron aplastadas por un dosel de concreto que colapsó el 1 de noviembre en una estación de tren en Novi Sad y para exigir una elección inmediata tras meses de protestas anticorrupción, en Belgrado, Serbia, el martes 6 de mayo de 2025. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved