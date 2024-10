Mandatarios de India y China se reúnen días después de lograr un acuerdo fronterizo mutuo

De izquierda a derecha, el primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en la ceremonia de la foto oficial antes de la sesión plenaria de la Cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, Pool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved