Mandatarios africanos critican campaña militar de Israel en Gaza y exigen cese de fuego inmediato

Jefes de Estado y miembros del Movimiento No Alineado posan para la foto en Kampala, Uganda, viernes 19 de enero de 2024. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, llamó a un cese de fuego inmediato en Gaza. (AP Foto/Hajarah Nalwadda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved