Mandatarios de 30 países se reúnen en Bruselas para promover energía nuclear

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, centro derecha, habla con el primer ministro polaco Donald Tusk, centro izquierda, luego de posar para una foro de grupo frente al Atomium durante la cumbre sobre energía nuclear, Bruselas, jueves 21 de marzo de 2024. (AP Foto/Virginia Mayo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved