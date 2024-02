Mama Antula, una jesuita de 1730 que no quería casarse ni ser monja, será primera santa de Argentina

Rita Canteros sale de la parroquia con un cuadro de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente por su nombre en quechua "Mama Antula", en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el domingo 28 de enero de 2024. La canonización de "Mama Antula" en un ceremonia el 11 de febrero encabezada por el papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, la convertirá en la primera santa argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Florencia Pittaluga, a la derecha, y María Eugencia Iturriza, visitan la tumba de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente por su nombre en quechua "Mama Antula", en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, en Buenos Aires, Argentina, el martes 30 de enero de 2024. La canonización de "Mama Antula" en un ceremonia el 11 de febrero encabezada por el papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, la convertirá en la primera santa argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer muestra una imagen religiosa de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente por su nombre en quechua "Mama Antula", en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el domingo 28 de enero de 2024. La canonización de "Mama Antula" en un ceremonia el 11 de febrero encabezada por el papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, la convertirá en la primera santa argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer reza durante una misa en la parroquia de "Mama Antula", llamada así por María Antonia de Paz y Figueroa, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el domingo 28 de enero de 2024. "Mama Antula", una mujer católica laica que vivió en el siglo XVIII en Argentina y se unió a la misión evangelizadora de los jesuitas en el país sudamericano, será la primera santa argentina el domingo 11 de febrero. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Rita Canteros posa para una foto junto a una pintura que representa a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente por su nombre en quechua "Mama Antula", en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el domingo 28 de enero de 2024. La canonización de "Mama Antula" en un ceremonia el 11 de febrero encabezada por el papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, la convertirá en la primera santa argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved