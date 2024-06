Malaui anuncia funeral de Estado y 21 días de luto por vicepresidente muerto en accidente de avión

La viuda del vicepresidente de Malaui Saulos Chilima, Mary Chilima (centra), consolada por la primera dama del país, Monica Chakwera (izquierda), en el aeropuerto internacional de Kamuzu, en Lilongüe, Malaui, el 11 de junio de 2024, mientras esperan la llegada de los restos mortales del político y las otras ocho personas que fallecieron en un accidente de avión. (AP Foto/Thoko Chikondi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.