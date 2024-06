Maestros en Colombia declaran huelga por proyecto de ley del gobierno

El sindicato de maestros de Colombia inició el miércoles una huelga nacional e indefinida para exigir al gobierno el retiro de una iniciativa legislativa que reglamenta el sistema educativo y que está cerca de ser aprobada por el Congreso, Bogota, Colombia, miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los profesores marchan hacia el Congreso para protestar en contra del proyecto de Ley Estatutaria de Educación, una iniciativa del gobierno que deberá ser aprobada por los legisladores. El miércoles 12 de junio de 2024 el primer día de huelga en Bogotá, Colombia.

