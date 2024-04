Maduro y Petro se reúnen en Caracas sin ahondar en política electoral, tras críticas de Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, a la izquierda, estrechan manos tras su encuentro en el palacio presidencial de Miraflores, in Caracas, Venezuela, el martes 9 de abril de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved