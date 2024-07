Maduro en tres tiempos: la elección de Venezuela pone a prueba su receta económica y figura de líder

El presidente Nicolás Maduro, acompañado de la primera dama Cilia Flores, con los brazos levantados en el acto de cierre de campaña en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. Maduro busca la reelección para un tercer mandato en las elecciones del 28 de julio. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda desde un vehículo junto a su compañera Cilia Flores en una ceremonia militar en su honor como comandante en jefe, en Caracas, Venezuela, el 19 de abril de 2013.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a la izquierda, habla con su canciller, Nicolás Maduro, en Montevideo, Uruguay, el 18 de diciembre de 2007.

El aspirante a presidente de Venezuela Nicolás Maduro saluda a sus simpatizantes a su llegada a la avenida Bolívar para un acto de cierre de campaña en Caracas, Venezuela, el 11 de abril de 2013. Maduro, el sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez, ganó al candidato de la oposición Henrique Capriles en las elecciones del 14 de abril.

El aspirante a presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, muestra un sombrero de granjero con una figura de un pájaro en un acto de campaña para las elecciones presidenciales en Catia La Mar, Venezuela, el 9 de abril de 2013. Maduro aseguró en un acto de campaña de entonces que el fallecido presidente Hugo Chávez se le había aparecido como un pajarito y le dio su bendición.

Ciudadanos opositores queman una figura con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 20 de abril de 2014.

Manifestantes contra el gobierno se coordinan para lanzar una botella con material fecal a las fuerzas de seguridad que impiden el paso de la marcha rumbo a la Corte Suprema, en Caracas, Venezuela, el 10 de mayo de 2017.

La presidenta de la nueva Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, vestida de rojo, en el medio de los nuevos integrantes recién juramentados en una foto, en Caracas, Venezuela, el 4 de agosto de 2017.

Un manifestante lleva una caja con la palabra "hambre" escrita en rojo y un montón de billetes de bolívares, en una protesta para reclamar mayores salarios y beneficios en Caracas, Venezuela, el 11 de enero de 2023.

Un grupo de migrantes, en su mayoría venezolanos, cruza un río en su ruta por el Tapón del Darién desde Colombia hacia Panamá con rumbo hacia Estados Unidos, el 15 de octubre de 2022.