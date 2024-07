Maduro busca apuntalar el apoyo de los militares antes de una reñida elección presidencial

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda montado en la parte trasera de un vehículo militar durante el desfile del Día de la Independencia en Caracas, Venezuela, el 5 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cartel electoral con la frase "Fe en nuestro pueblo", en favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visto en Caracas, Venezuela, el 17 de julio de 2024. Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño, vestido con una camiseta a favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda durante un mitin en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el 18 de julio de 2024. Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios pasan junto a un mural electoral del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras un mitin en el vecindario de Catia, en Caracas, Venezuela, el 18 de julio de 2024. Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder de la oposición María Corina Machado saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña del candidato presidencial Edmundo González, en Maturín, Venezuela, el sábado 20 de julio de 2024. Las elecciones presidenciales están programadas para el 28 de julio. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un seguidor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una bandera del país luego de un acto en el vecindario de Catia, en Caracas, Venezuela, el 18 de julio de 2024. Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto de campaña en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el 18 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros del Consejo Nacional Electoral prueban las máquinas de votación en Caracas, Venezuela, el 21 de julio de 2024. El país celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio. (AP Foto/Cristian Hernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved