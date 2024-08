Madres brasileñas lideran iniciativa para garantizar acceso a marihuana medicinal a niños enfermos

Murillo, un niño de 4 años que sufre de epilepsia, ve la televisión en la casa de sus abuelos en Guaruja, Brasil, el 8 de julio del 2024. Para aliviar sus síntomas, Murillo cannabidiol en forma líquida que su madre, que se ve al fondo, adquiere gratis por el sistema de salud pública del estado de Sao Paulo. (Foto AP /Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved