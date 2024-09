Madres de adolescentes detenidos tras las elecciones en Venezuela claman por su libertad

Neryda Ruiz llora cuando habla de su hijo de 16 años, Ángel Ramírez, en su casa en Caracas, Venezuela, el jueves 26 de septiembre de 2024. Ruiz cuenta que Ángel fue detenido el 31 de julio, a raíz de las protestas contra el gobierno y contra los resultados electorales anunciados oficialmente. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved