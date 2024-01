Macron reforma su gobierno y nombra al primer ministro más joven de Francia, Gabriel Attal

ARCHIVO - El vocero del gobierno Gabriel Attal sale de una reunión semanal del gabinete en el palacio del Elíseo, en París, el miércoles 11 de mayo de 2022. Attal fue nombrado primer ministro el martes 9 de enero de 2024, dentro de una remodelación del gobierno del presidente, Emmanuel Macron. (AP Foto/Francois Mori, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved