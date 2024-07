Lula intenta recabar apoyo a la alianza mundial contra el hambre

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda durante la inauguración de la reunión de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, la cual se lleva a cabo al margen de las reuniones ministeriales del G20 en Río de Janeiro, el miércoles 24 de julio de 2024. (Foto AP/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved