Luis Arce entregará al Mercosur ley que aprueba el ingreso de Bolivia al bloque

El presidente de Bolivia, Luis Arce, en una entrevista en el palacio de gobierno, en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024, dos días después de un despliegue masivo de militares que Arce calificó como intento de golpe. La canciller boliviana informó el viernes 5 de julio de 2024 que el presidente Luis Arce entregará el lunes a sus colegas del Mercosur la ley por cual Bolivia ratificó su plena adhesión al bloque durante la cumbre que se celebrará en Asunción. (AP Foto/Juan Karita)