Los rinocerontes regresan a una llanura en el centro de Kenia después de varias décadas

ARCHIVO - Un rinoceronte negro, que está en la Lista Roja de Especies Amenazadas según la International Union for Conservation of Nature, pastan en el Parque Nacional Nairobi, a las afueras de Nairobi, Kenia el 31 de enero de 2024. Los ecologistas en Kenia celebraban el traslado de varios rinocerontes a una llanura donde no se les había visto en décadas. (AP Foto/Brian Inganga, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved