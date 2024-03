Los refugiados devastaron el bosque en Uganda para obtener leña. Ahora trabajan para rehabilitarlo

Enock Twagirayesu, derecha, líder de la Asociación Ambiental Verde de Nakivale, revisa una plántula durante su visita al Vivero Central de Kakoma en el Asentamiento de Refugiados de Nakivale, el 5 de diciembre de 2023, en Mbarara, Uganda. (AP Foto/Hajarah Nalwadda) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.