Los rebeldes hutíes respaldados por Irán afirman haber derribado otro dron de EEUU

Partidarios de los hutíes se sientan ante una enorme bandera palestina durante una marcha de apoyo a los palestinos en la Franja de Gaza y contra los ataques liderados por Estados Unidos en Yemen, en Saná, Yemen, el viernes 17 de mayo de 2024. (AP Foto/Osamah Abdulrahman)