Los padres de Ayotzinapa amenazan con romper diálogo con el gobierno. La culpa: 800 folios ocultos

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con carteles con las imágenes y nombres de sus parientes, en el noveno aniversario de su desaparición, en frente del Palacio Nacional en Ciudad de México, el 26 de septiembre de 2023. Las familias de los estudiantes amenazaron el jueves 11 de noviembre de 2024 con romper el diálogo con el gobierno mexicano si no les entregan los 800 documentos de inteligencia militar que llevan reclamando desde hace un año y en los que esperan haya información clave sobre lo que le ocurrió a los jóvenes. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.