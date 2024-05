Los muertos en el derrumbe en una autopista en China suben a 48 mientras continúa la búsqueda

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, una imagen aérea muestra a rescatistas en el lugar donde se derrumbó un tramo de la autopista Meizhou-Dabu rn Meizhou, en la provincia sureña de Guangdong, China, el miércoles 1 de mayo de 2024. (Agencia de noticias Xinhua via AP) Xinhua

Había tres personas no identificadas a la espera de pruebas de ADN, según autoridades en la ciudad de Meizhou. En un primer momento no estaba claro si estaban muertas, lo que elevaría la cifra de muertos a 51. Otras 30 personas sufrieron lesiones que no ponían en riesgo su vida.