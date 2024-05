Los mexicanos elegirán entre la continuidad y el cambio, en una elección marcada por la violencia

ARCHIVO - Familiares y amigos cargan el ataúd con los restos de un hombre asesinado en un tiroteo masivo, en una iglesia, antes del servicio funerario, en Huitzilac, México, el 14 de mayo de 2024. Cuando los mexicanos acudan a las urnas el 2 de junio, lo harán en un país cada vez más polarizado que sigue luchando con enormes niveles de violencia en grandes áreas de su territorio.. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un grupo de mujeres tocan tambores mientras marchan contra la violencia de género, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México, el 8 de marzo de 2024. Con dos mujeres a la cabeza de la contienda presidencial del país, México elegirá a su primera mujer presidenta el 2 de junio. (AP Foto/Aurea del Rosario, Archivo)

ARCHIVO - Magdalena Hernández Santiz corta la hierba con un machete mientras su esposo, Pedro Cruz Gómez, rocía el campo con pesticidas antes de plantar maíz, en el pueblo tojolabal de Plan de Ayala, Chiapas, México, el 2 de mayo de 2024. Hace 70 años, las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto y, actualmente, el país está a punto de elegir a su primera mujer presidenta. Sin embargo, algunas de las mujeres indígenas que votarán en la elección nacional del domingo no tiene voz ni voto en sus propios hogares y comunidades. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Un grupo de peatones se refleja en el aparador de una tienda mientras miran varios vestidos de novia en Ciudad de México, el jueves 30 de mayo de 2024. Los mexicanos votarán el domingo en una elección donde ponderarán el género,. la democracia y el populismo cuando definan el camino del país, en una elección eclipsada por la violencia de los cárteles. Con dos mujeres a la cabeza de la contienda, México elegirá a la primera mujer presidenta de su historia. (AP Foto/Matias Delacroix)

Un partidario de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, se toma una selfie frente a un cartel con su imagen en el mitin de cierre de campaña de Sheinbaum en el Zócalo de Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix)

ARCHIVO - Una bandera de la paz ondea en la cerca que rodea la parroquia de San Francisco Javier, donde dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en 2022 por el líder criminal apodado "El Chueco", en Cerocahui, México, el 12 de mayo de 2024. Cuando los mexicanos acudan a las urnas el 2 de junio, lo harán en un país cada vez más polarizado que sigue luchando con enormes niveles de violencia en grandes áreas de su territorio.. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, ondea una bandera de México en su mitin de cierre de campaña en Los Reyes la Paz, en el Estado de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

ARCHIVO - Un auto cubierto de artesanías a la venta, aparcado en una calle de Ciudad de México, el 4 de diciembre de 2023. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder en 2018 con el lema de campaña que establecía las prioridades de su gobierno: "Por el bien de todos, primero los pobres". (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

ARCHIVO - Un cartel de la candidata presidencial del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, se alza sobre sus partidarios en su mitin de inicio de campaña en el Zócalo de Ciudad de México, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Aurea Del Rosario, Archivo)

ARCHIVO - Erika María Cruz y su esposo lloran junto al cuerpo de su hijo, Brandon Arellano Cruz, asesinado a tiros por la policía por no detener su vehículo, en Lerdo de Tejada, México, el 19 de enero de 2024. Cuando los mexicanos acudan a votar el 2 de junio, lo harán en un país cada vez más polarizado que sigue luchando con enormes niveles de violencia en grandes áreas de su territorio. . (AP Foto/Felix Marquez, Archivo)

ARCHIVO - La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, saluda con una señal en forma de corazón, en un mitin de campaña en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, el 19 de mayo de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme, Archivo)

ARCHIVO - María Hochihua Pérez, que afirma que su hija Nimbe desapareció hace cinco años, lleva un cartel donde ofrece una recompensa monetaria, en la Marcha Nacional de Madres Buscadoras, en Ciudad de México, el 10 de mayo de 2024. La marcha se produjo dos días después de que el gobierno de López Obrador acusara de "necrofilia" a la prensa y a los buscadores voluntarios que tratan de localizar los cuerpos de los desaparecidos. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, derecha, y la candidata a jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, levantan las manos bajo una lluvia de confeti en el mitin de cierre de campaña de Sheinbaum, en el Zócalo de Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

ARCHIVO - Un soldado retira el cuerpo de un mono aullador que murió por las altas temperaturas en Tecolutilla, México, el 21 de mayo de 2024. México ha estado sumido en una ola de calor tan intensa que los monos aulladores, literalmente, caen muertos de los árboles. Casi todo el país sufre en alguna medida la escasez de agua, debida a que las lluvias han estado por debajo del promedio. (AP Foto/Luis Sanchez, Archivo)

ARCHIVO - Residentes recorren a caballo los campos arrasados por incendios forestales en medio de una prolongada sequía, en La Tuna, Veracruz, México, el 18 de mayo de 2024. (AP Foto/Felix Marquez, Archivo)

ARCHIVO - La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, saluda a sus partidarios en un mitin de campaña en Huixquilucan, México, el 11 de abril de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

ARCHIVO - Una persona sostiene un cartel que dice: "Todos somos un mismo México" en un mitin de oposición convocado para alentar el voto en las próximas elecciones, en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, el 19 de mayo de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme, Archivo)

ARCHIVO - Partidarios de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum llenan el Zócalo, frente a la Catedral, en su mitin de inicio de campaña en el Zócalo de Ciudad de México, el 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Aurea Del Rosario, Archivo)

ARCHIVO - La candidata presidencial del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, centro, izquierda, saluda a sus partidarios en un mitin de campaña, junto con la candidata a jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, y el presidente del partido Morena, Mario Delgado, en Ciudad de México, el 16 de mayo de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

ARCHIVO - Una compradora sostiene una postal del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que dice, "AMLO, el presidente más chingón", que se vende afuera del Palacio Nacional de Ciudad de México, el 14 de marzo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, saluda con una señal en forma de corazón en su mitin de cierre de campaña en el Zócalo de Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, llega a su mitin de cierre de campaña en el Zócalo de Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

ARCHIVO - Una mujer muestra un cartel que dice "Te cambio mi voto por mi hijo", en referencia a la elección presidencial de este año, durante la Marcha Nacional de Madres Buscadoras, el 10 de mayo de 2024. Las manifestantes afirman que el gobierno no muestra interés en investigar las desapariciones de más de 100.000 personas en México. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, habla en su mitin de cierre de campaña en Los Reyes la Paz, en el Estado de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

Partidarios de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, corean su nombre en su mitin de cierre de campaña en Los Reyes la Paz, en el Estado de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

ARCHIVO - Migrantes forman una fila para recibir una comida caliente en el refugio Casa INDI en Monterrey, México, el 11 de abril de 2024. Monterrey se ha convertido cada vez más en una importante estación en el camino para miles de migrantes. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)