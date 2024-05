Los meteorólogos piden a los paquistaníes que se resguarden ante una ola de calor

Una niña come una paleta de hielo a su salida con otros alumnos de la escuela, después de que las autoridades redujeran las horas lectivas debido al aumento de las temperaturas. Las autoridades en Pakistán advirtieron el martes a la población que se mantuviera a cubierto ante una ola de calor extremo que amenazaba con provocar temperaturas peligrosamente altas y otra ronda de inundaciones provocadas por el deshielo de glaciares. (AP Foto/K.M. Chaudary) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.