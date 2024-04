Los líderes belga y checo piden que la UE actúe ante el riesgo de interferencia electoral rusa

De izquierda a derecha, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas; el primer ministro de Bégica, Alexander De Croo; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, el autor del informe de alto nivel sobre el futuro del mercado único, Enrico Letta, y el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, hablan durante una reunión en una cumbre de la UE en Bruselas, el jueves 18 de abril de 2024. (AP Foto/Omar Havana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved