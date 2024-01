Los guatemaltecos esperan una transición pacífica de poderes con la investidura de Arévalo

ARCHIVO - El presidente electo Bernardo Arévalo saluda a la cabeza de una marcha contra la interferencias gubernamentales en las elecciones que ganó en agosto, en Ciudad de Guatemala, el 7 de diciembre de 2023. La inminente toma de posesión de Arévalo el domingo 14 de enero y las acciones judiciales contra el proceso judicial han sido un tema recurrente de los hogares guatemaltecos, en un reflejo del despertar político de la población contra la corrupción y la impunidad. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, seguidores del candidato presidencial Bernardo Arévalo celebran tras los resultados preliminares que le daban la victoria en el balotaje, en la Ciudad de Guatemala, el 20 de agosto de 2023. A pesar del amplio margen con el que ganó los comicios certificados por las autoridades guatemaltecas y declaradas justas por observadores internacionales, Arévalo ha estado en el punto de mira de la fiscalía desde su sorpresivo segundo puesto en la primera ronda de las presidenciales en junio. (AP Foto/Moisés Castillo, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sale de un tribunal luego de que un juez denegó su petición de acceder al archivo de una investigación contra su partido, Semilla, en la Ciudad de Guatemala, el 12 de diciembre de 2023. Arévalo es un académico y diplomático de 65 años que trabajó durante años en la resolución de conflictos internacionales antes de dar el salto a la política. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, agentes de la fiscalía revisan las boletas de las elecciones generales del 25 de junio durante un cateo en las instalaciones temporales del Tribunal Supremo Electoral, en la Ciudad de Guatemala, el 12 de septiembre de 2023. A pesar del amplio margen con el que ganó los comicios certificados por las autoridades guatemaltecas y declaradas justas por observadores internacionales, Arévalo ha estado en el punto de mira de la fiscalía desde su sorpresivo segundo puesto en la primera ronda de las presidenciales en junio. (AP Foto/Moisés Castillo, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, un manifestante confronta a la policía durante una huelga general, en la Ciudad de Guatemala, el 10 de octubre de 2023. La población salió a la calle para protestar en favor del presidente electo, Bernardo Arévalo, luego de que el máximo tribunal del país ratificó la decisión de la fiscalía de suspender su partido político por supuesto fraude en el registro de votantes. (AP Foto/Santiago Billy, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved