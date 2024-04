Los cerezos en flor atraen a multitudes en Tokio

Una persona toma fotografías de la floración de los cerezos, en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, pasa junto a cerezos en flor durante la primera práctica libre para el Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka, en Suzuka, Japón, el 5 de abril de 2024. (AP Foto/Hiro Komae) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una visitante toma fotografías de la floración de los cerezos, en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos personas pasean entre los cerezos en flor, en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Visitantes pasean entre los cerezos en flor en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Visitantes toman imágenes de la floración de los cerezos, en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Visitantes admiran la floración de los cerezos, en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Visitantes toman fotografías de la floración de los cerezos en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una visitante comprueba las fotografías tomadas con su celular de la floración de los cerezos, en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Visitantes observan la floración de los cerezos en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Visitantes pasean entre los cerezos en flor, en el Parque Ueno, el 5 de abril de 2024, en Tokio. Multitudes se reunieron en Tokio para disfrutar de los famosos cerezos en flor de Japón, que en la capital están floreciendo más tarde de lo esperado debido al frío. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved