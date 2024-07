Los argentinos ponen a prueba su ingenio ante una nueva crisis económica

En esta imagen de archivo, la policía dispersa a manifestantes antigubernamentales con cañones de agua en el exterior del Congreso, donde los legisladores debaten una reforma con medidas de austeridad propuesta por el presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 12 de junio de 2024. Milei eliminó los controles de precios y recortó drásticamente las subvenciones, lo que disparó los precios en un país que ya tenía una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, un baño seco improvisado con un cubo dentro de una tienda de campaña, en una plaza durante una protesta antigubernamental en Buenos Aires, Argentina, el 6 de junio de 2024. Alejandra, una vendedora ambulante, observó que durante la protesta no había donde orinar y lanzó un negocio al amparo de las movilizaciones y de inflación descontrolada. Cobra la voluntad. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un bote con espray desinfectante, junto a un baño seco improvisado dentro de una tienda de campaña, en una plaza durante una protesta antigubernamental en Buenos Aires, Argentina, el 6 de junio de 2024. Alejandra, una vendedora ambulante, observó que durante la protesta no había donde orinar y lanzó un negocio al amparo de las movilizaciones y de inflación descontrolada. Cobra la voluntad. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, un grupo de personas comen los platos que reparte "Red Solidaria" en un comedor benéfico al aire libre que se instala cada noche en la Plaza de Mayo, a unos metros de la sede del gobierno, la Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina, el 6 de junio de 2024. Milei eliminó los controles de precios y recortó drásticamente las subvenciones, lo que disparó los precios en un país que ya tenía una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Armando Fernández (delante) y Mariano Quinteros toman la comida que reparte el grupo "Red Solidaria" en un comedor benéfico al aire libre que se instala cada noche en la Plaza de Mayo, a unos metros de la sede del gobierno, la Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina, el 1 de julio de 2024. El mes pasado, Fernández recorrió a pie cientos de kilómetros desde su empobrecida ciudad natal, Santa Fe, en el sur, para buscar trabajo. Ahora barre las sucias aceras de la capital a cambio de los pesos que los dueños de los negocios quieran darle. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, una mujer rebusca entre los alimentos descartados por los vendedores de un mercado, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 10 de enero de 2024. El presidente de Argentina, Javier Milei eliminó los controles de precios y recortó drásticamente las subvenciones, lo que disparó los precios en un país que ya tenía una de las tasas de inflación más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved