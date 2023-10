Los abarrotados hospitales en Gaza advierten de miles de muertes mientras se acaban los suministros

Un palestino herido en ataques aéreos israelíes llega al hospital de Al Aqsa en la ciudad de Der el-Balah, en la Franja de Gaza, el sábado 14 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una niña palestina herida durante un ataque aéreo israelí recibe atención médica en el hospital de Al-Aqsa en Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una unidad de artillería móvil israelí lanza un proyectil desde el sur de Israel hacia la Franja de Gaza, en una posición cerca de la frontera entre Israel y Gaza, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados israelíes pasan junto a casas destruidas por milicianos de Hamas en el kibbutz Be'eri, Israel, el sábado 14 de octubre de 2023. La población fue tomada por milicianos de Hamas llegados de la vecina Franja de Gaza el 7 de octubre, cuando mataron y capturaron a muchos israelíes. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí sobre la Franja de Gaza, vista desde el sur de Israel, el domingo 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved