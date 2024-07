López Obrador exige más datos a EEUU de detención de "El Mayo" y pide a los cárteles no enfrentarse

Este combo de imágenes facilitadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos muestra a Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del cártel mexicano de Sinaloa, a la izquierda, y a Joaquín Guzmán López, hijo de otro líder del cártel, tras ser detenidos por las autoridades estadounidenses en Texas, informó el jueves 25 de julio de 2024 el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (U.S. Department of State via AP)

“Convocamos a que no se den estos enfrentamientos porque no es ese el camino; la violencia, no”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina en un inusual llamado a los criminales y ante la previsión de muchos analistas de que la violencia pudiera incrementarse tras las detenciones del jueves pasado.

“Quienes se dedican a estas actividades ilícitas saben que no resuelven nada con la confrontación... Que no es el camino la violencia”, afirmó el presidente mexicano en una muestra más de su polémica estrategia de seguridad de no enfrentarse a los cárteles. Su política de “abrazos, no balazos” ha sido muy criticada tanto dentro como fuera del país y ha alimentado tensiones en las siempre complejas relaciones con Washington.