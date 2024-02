López Obrador condiciona su asistencia a Cumbre de América del Norte ante polémica en su contra

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador a su llegada a la conferencia matutina en el palacio presidencial en Ciudad de México, el 24 de marzo de 2020. López Obrador dejó en duda el miércoles 28 de febrero de 2024 su asistencia a la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, prevista para abril en Quebec, a que haya un trato de respeto hacia su figura, tras la polémica que generó una publicación periodística sobre presuntas aportaciones del narcotráfico a funcionarios de su entorno. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho”, respondió el mandatario en su conferencia matutina cuando fue consultado sobre su presencia en la cumbre, en la que está prevista la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.